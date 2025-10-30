Baressa, Cristina Caboni presenta il suo ultimo libroL’appuntamento è per domenica 2 novembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domenica 2 novembre fa tappa a Baressa “Mondo Eco”, festival di letteratura arrivato alle sesta edizione, pensato da “Il Crogiuolo” - centro di intervento teatrale, per approfondire i temi della sostenibilità ambientale, sociale e culturale. Sarà un’ospite d’eccezione, quella presente nei locali della biblioteca comunale, in via Is Tellais 4, a partire dalle 17.
Cristina Caboni, infatti, presenterà il suo ultimo libro, intitolato “La rotta delle stelle” (edizioni Garzanti).
Presente la stessa autrice che nel corso del pomeriggio dialogherà con Rita Atzeri. L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.