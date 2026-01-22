La Pro loco “Sa Mendua” di Baressa ha avviato la campagna di tesseramento per l’anno 2026.

Per diventare socio dell’associazione è previsto il pagamento di una quota di iscrizione (10 euro). In questo modo si avrà la possibilità di essere parte attiva della vita locale e sostenere il territorio, le tradizioni e le attività culturali che la Pro loco propone durante l’anno nel paese. Per informazioni e iscrizioni, gli interessati possono recarsi direttamente nella sede dell’associazione nella giornata del giovedì, dalle 16 alle 18.

