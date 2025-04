Il Comune, per venerdì 2 maggio (alle 17 nell’aula consiliare), organizza un incontro promosso dai medici del reparto di “Malattie del Fegato” del Policlinico Universitario di Cagliari per presentare la campagna di screening gratuito per l’epatite C.

L’incontro ha lo scopo di informare i cittadini sulle modalità di svolgimento dello screening, aperto a tutta la popolazione, in programma a Baressa il 23 e 24 maggio. Quest’ultima è un’iniziativa sostenuta dal Comune, con l’ambizioso obiettivo di rendere Baressa il primo paese in Italia completamente libero da epatite C attiva.

«L’amministrazione comunale – commenta il sindaco Mauro Cau - intende promuovere attivamente la prevenzione, come strumento efficace per contrastare le malattie infettive; si intende eseguire uno screening di tutta la popolazione di Baressa così da diventare primo paese in Italia Hcv Free».

Durante la giornata, verrà eseguito un test rapido per la ricerca degli anticorpi anti-HCV, accompagnato da counseling pre e post test.

«L'attività di sensibilizzazione – conclude Cau - continuerà 25 Maggio con una visita senologica su donne di età dai 18 ai 40 anni organizzata in collaborazione con la Proloco di Baressa, le associazioni “komunque donne ODV” e donatori della Polizia di Stato e il suo presidente Daniele Rocchi».

© Riproduzione riservata