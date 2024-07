Una barca in difficoltà, con a bordo una coppia sarda, è stata soccorsa nella notte davanti alla costa di Is Arenas.

Erano le 21.30 di ieri sera quando la sala operativa della Guardia costiera ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte degli occupanti di un semicabinato di circa 10 metri i quali hanno segnalato un’avaria al motore verificatasi mentre erano in navigazione tra Bosa marina e Torregrande. I due, originari del Sulcis, hanno riferito di trovarsi a circa 3 miglia dalla spiaggia di Is Arenas (Narbolia).

La Capitaneria di porto di Oristano ha inviato in zona una Motovedetta che ha intercettato la barca e ha verificato che la coppia di trentenni fosse in buone condizioni di salute. L’imbarcazione è stata rimorchiata da un mezzo idoneo di una ditta locale dell’Oristanese e scortata al porto turistico di Torregrande dove è stata ormeggiata, in piena sicurezza.

