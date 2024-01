Gli attriti si sono visti anche durante l’ultimo Consiglio comunale di Baratili San Pietro. Duilio Annibale Caria, assessore all'Urbanistica aveva votato contro l’approvazione di una delibera con la quale si destinavano diecimila euro per l'acquisto di diversi pc per l'Ufficio tecnico. Ora però la rottura è anche sulla carta.

L’esponente della Giunta, 68 anni, alle elezioni comunali il più votato, ieri mattina si è dimesso da assessore. «A seguito delle divergenze sempre più frequenti e non sussistendo le condizioni per poter esercitare in autonomia e serenità le funzioni a me delegate, rassegno le dimissioni da assessore». Così si legge nel documento che Caria ha inviato al sindaco Alberto Pippia che per ora sulla vicenda non vuoi rilasciare dichiarazioni.

Caria racconta di essere dispiaciuto per ciò che è accaduto: «Inutile far parte del gruppo quando non vengo preso in considerazione nemmeno quando le decisioni riguardano il mio assessorato. Ormai non conto più le discussioni avute con il sindaco. Non posso amministrare se non sono sereno. Ora sarò un semplice consigliere, devono continuare a onorare la decisione dei cittadini che mi hanno votato».

© Riproduzione riservata