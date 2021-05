Hanno tentato di appiccare un incendio utilizzando una tavoletta di accendi fuoco posizionandola sulla ruota posteriore dell’auto, proprio sotto il condotto di riempimento del serbatoio di carburante.

A Baratili San Pietro, in via Nuova, qualcuno ha tentato di bruciare l'auto di una settantenne del paese, conosciuta e stimata da tutti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Mentre l'intervento dei vigili del fuoco non è stato necessario perché un cittadino, dopo aver sentito l'odore di bruciato, è subito intervenuto per domare le fiamme. Il triste gesto ha sorpreso e spaventato tutta la comunità.

"Si tratta di un fatto grave - si legge in una nota del Comune -, uno di quelli che non si vorrebbero mai vedere nella propria comunità. Specie se è piccola e unita come la nostra. Complimenti al nostro cittadino che è intervenuto, comportamento che evidenzia il lato migliore dei baratilesi. Alla signora che ha subito il gesto, inspiegabile, va tutta la nostra vicinanza. Subire gesti come questo porta tristezza, paura e desolazione, ma può anche contribuire alla riscoperta dei valori più antichi che contraddistinguono i piccoli paesi e che siamo certi emergeranno a discapito di chi si rende artefice di questi gesti scellerati. Al colpevole giunga una ferma condanna da parte di tutti, con l'auspicio che questo gesto rimanga un'eccezione nella nostra storia di convivenza serena e che gli accertamenti in corso conducano presto ad individuare e punire i colpevoli”.

