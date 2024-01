Il sindaco di Baratili San Pietro, Alberto Pippia, non ha perso tempo. Dopo pochi giorni dalle dimissioni dell’ormai ex assessore Duilio Annibale Caria, 68 anni, alle elezioni comunali il più votato, ieri ha nominato Sara Fanari assessora ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica, alla Viabilità e all’Agricoltura.

Per la nuova componente della Giunta, classe 1987, laureata in giurisprudenza, non si tratta della prima esperienza: durante lo scorso mandato guidava l’assessorato ai Servizi Sociali.

Caria, come si legge anche nel decreto di nomina, non esce però dalle scene: lui sarà un semplice consigliere di maggioranza. Per ora almeno. Tra lui e il primo cittadino infatti gli attriti non mancano. Come del resto si legge nello stesso documento con il quale Caria aveva presentato le dimissioni. «A seguito delle divergenze sempre più frequenti e non sussistendo le condizioni per poter esercitare in autonomia e serenità le funzioni a me delegate, rassegno le dimissioni da assessore», così aveva messo nero su bianco l'ex assessore. Ma non solo. Durante il Consiglio, l’ultimo prima della presentazione delle dimissioni, lo scorso 22 gennaio, Caria aveva votato contro la delibera con la quale si destinavano diecimila euro per l'acquisto di diversi pc per l'Ufficio tecnico.

Caria aveva raccontato di essere dispiaciuto per ciò che era accaduto, ma anche che era inutile far parte del gruppo quando, a suo dire, non veniva preso in considerazione nemmeno quando le decisioni riguardavano il suo assessorato.

