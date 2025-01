Grazie a un investimento di 80mila euro il Comune di Baratili San Pietro ha completato un nuovo intervento nel cimitero, che segue la manutenzione straordinaria e l’installazione loculi già effettuati, per un totale di 70mila euro, nel corso del 2021 e 2022, e il ripristino dei danni causati dalla caduta degli alberi a gennaio 2022, che hanno comportato una spesa di circa 80 mila euro complessivi.

Con l'attuale e ultimo intervento sono stati installati 81 nuovi loculi per la tumulazione in cassa e 30 nuovi loculi per urna cineraria. È stato inoltre realizzato il basamento d'accesso.

Dal Comune fanno sapere che entro l'anno verrà effettuato un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria dei muri di recinzione, dei cancelli di ingresso e delle parti più ammalorate dei camminamenti. Sempre dal Comune fanno sapere che nelle prossime settimane inizieranno i lavori di riqualificazione del piazzale del Cimitero e delle vie Colombo e Papa Giovanni.

