Che all’interno del gruppo di maggioranza ci siano attriti ormai è certo. Durante l’ultimo Consiglio comunale l’assessore all’Urbanistica Duilio Annibale Caria, alle ultime elezioni comunali il più votato della lista, ha votato contro la delibera con il quale il Comune ha deciso di spendere diecimila euro per l’acquisto di pc e altra attrezzatura per l’ufficio tecnico e non solo.

Caria senza farsi tanti problemi non solo ha votato contro la variazione di bilancio, ma ha anche chiesto spiegazioni in merito dichiarando di non condividere la spesa. Come solitamente si comporta, insomma, un consigliere di minoranza. Tutto questo durante l’assemblea ha creato non poco imbarazzo.

Ha votato contro il documento anche il gruppo di opposizione “Collaboriamo assieme” guidato da Cristina Sesselego. E chissà se a breve ci saranno altri colpi di scena.

