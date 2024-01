Quanto ci vorrà ancora per l’adozione del Piano urbanistico comunale? La domanda è rivolta all’assessore all’Urbanistica e al Decoro urbano del Comune di Baratili San Pietro, Duilio Annibale Caria. Chi pone il quesito è invece il gruppo di minoranza “Collaboriamo Assieme” guidato dalla consigliera Cristina Sesselego.

Si discuterà del Puc durante il prossimo Consiglio comunale. Durante l’assemblea verrà discussa l’interpellanza con la quella l’opposizione formata dai consiglieri Cristina Sesselego, Alberto Murru, Antonello Mura e Flavia Betzu chiede a che punto sono le fasi tecniche di lavoro da parte dei progettisti e se questi hanno presentato un preliminare, da sottoporre poi alla valutazione pubblica.

La minoranza sul Puc era intervenuta anche tempo fa, esattamente ad agosto del 2022. All’epoca si parlava di imminente stesura del documento urbanistico, documento importante e necessario per l'espansione del territorio. Per avere informazioni dettagliate bisognerà attendere il prossimo Consiglio. Ancora la data non è stata fissata.

