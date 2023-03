Ha risposto punto per punto a ogni domanda. Su una cosa però è diretto: «In Giunta non esiste nessuna crisi. Ciò che è stato detto e scritto sono illazioni». Parole pronunciate dal primo cittadino di Baratili San Pietro Alberto Pippia che durante l’ultimo Consiglio comunale ha dovuto risponde a 5 interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza Maria Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Alberto Murru e Francesco Antonello Mura.

Il sindaco ha chiarito il perché, a distanza di mesi dalle dimissioni dell’ex assessore ai Lavori pubblici Pier Aldo Madau, non abbia trasferito a delega ad un altro membro dell’esecutivo: «Non voglio caricare gli assessori di altro lavoro. Ecco perché ho deciso di tenere io l’assessorato». L’opposizione ha chiesto informazioni sul regolamento comunale di gestione delle terre civiche: «La giunta sta lavorando per la stesura del documento - ha detto Pippia -. Poi verrà richiesto il parere ai vari enti». Sui pericoli stradali in via Oristano, dove per tanto tempo era presente un tombino scoperto, il primo cittadino è stato chiaro: «Il tratto è stato ripristinato dalla provincia, proprietaria della strada. Questo dopo tanti miei solleciti».

È stato affrontato anche il problema delle telecamere al parco. La minoranza chiedeva conto del funzionamento: «È vero - ha detto Pippia -, alcune non funzionano dopo il brutto temporale del 19 novembre 2022. Gli uffici però hanno incaricato la ditta che si occupa dell’impianto di risolvere il problema». L’opposizione ha inoltre chiesto informazioni inoltre sull’attivazione dei cantieri comunali. La risposta è stata che il Comune non ha ricevuto il finanziamento, in quanto l’intervento attivato precedentemente non era terminato entro il 31 marzo del 2022 ma a fine giugno. Ma non è tutto. Durante il Consiglio c’è stata anche la surroga di un consigliere dimissionario. Il secondo in poco tempo che ha deciso di non stare più nei banchi del Consiglio comunale. Al posto di Alessandra Enna, che ha abbandonato per motivi di lavoro, è entrata nel gruppo di maggioranza la consigliera Cristina Somaroli.

© Riproduzione riservata