C'è chi si occuperà della gestione della biblioteca e chi, invece, darà una mano ai più fragili.

Anche il Comune di Baratili San Pietro scende in campo per aiutare la comunità attraverso il Servizio Civile. Sono stati accolti dal Dipartimento due progetti diversi, quelli che l'amministrazione poi aveva presentato.

Tre operatori saranno impiegati nella biblioteca del paese. Si occuperanno dell'ausilio e dell'incremento dei servizi bibliotecari per 12 mesi, per un totale di 25 ore settimanali.

Le attività si svolgeranno sia in biblioteca che nel Centro Culturale Sipòy (ex casa Carta Galassi), in collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio bibliotecario. Due operatori, invece, si prenderanno cura delle persone fragili, in base alle esigenze. In particolare, le attività di aiuto saranno rivolte agli anziani e ai disabili. Come fa sapere il Comune, le attività si svolgeranno a domicilio e presso il Centro Culturale Sipoy, in collaborazione con gli operatori del centro di facilitazione digitale in fase di attivazione. Possono presentare istanza di partecipazione i cittadini di età compresa tra i 18 ei 28 anni.

Tutte le informazioni utili sui bandi e sulle modalità di presentazione delle domande sono reperibili sul sito istituzionale del Comune o sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili. Per presentare la domanda c'è tempo fino all'8 aprile. Il servizio sarà attivato non appena concluse le fasi selettive.

© Riproduzione riservata