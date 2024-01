Lingue, teatro, sport, manualità e tante attività legate alle tradizioni, in particolare alla conoscenza dalla Vernaccia, prodotto tipico del paese. A Baratili San Pietro sono aperte sino al 10 febbraio le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria. Entrambe sono ospitate in un edificio, recentemente ristrutturato e dotato di un impianto di climatizzazione di ultima generazione in grado di riscaldare e raffrescare gli ambienti in modo mirato ed ecosostenibile grazie all'impianto fotovoltaico e di nuovi arredi.

Come fanno sapere dal Comune, entro l'estate verrà inoltre realizzato il nuovo ingresso da via dello Sport che, grazie ad un area pedonale permetterà ai bambini l'ingresso e l'uscita in piena sicurezza. La scuola è dislocata su un unico livello a piano terra, senza nessun tipo di barriera architettonica.

Per i ragazzi è disponibile anche il servizio di accoglienza pre e post scolastica, che verrà implementato dal prossimo anno scolastico assieme ai nuovi progetti che l'amministrazione e il corpo docente intendono proporre in affiancamento a quelli già in atto. È possibile richiedere una visita alla scuola e un colloquio con docenti e amministratori che saranno lieti di fornire tutti i chiarimenti necessari.

