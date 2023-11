Sorrisi, gesti gentili, parole semplici ma importanti per contribuire tutti insieme alla costruzione di un futuro migliore. Tutto questo domani mattina andrà in scena nelle vie di Baratili San Pietro.

Un modo originale e diverso per “gridare” no alla violenza che emerge giorno dopo giorno dalle cronache. Per domani mattina il Comune di Baratili San Pietro e le scuole del paese hanno organizzato una giornata dedicata a sensibilizzare adulti e bambini in merito alla bellezza della gentilezza come contrasto ai comportamenti scorretti, brutti, violenti. Dalle 9, nel piazzale della scuola di via Garibaldi, i ragazzi della scuola secondaria parteciperanno a un momento di riflessione dedicato alle donne vittime di violenza, raccogliendosi intorno alla panchina rossa che verrà simbolicamente adornata. Dalle 10.30 i bambini della scuola primaria percorreranno invece alcune vie del paese per cercare di sensibilizzare la comunità sull'importanza di diffondere parole e gesti di rispetto e gentilezza.

"A spasso poetico" è il nome di questa iniziativa per la quale gli amministratori chiedono a tutti i cittadini di partecipare attendendo i bambini lungo il percorso o partecipando con loro a questa passeggiata in cui la loro innocenza e la loro allegria verranno sparse per il paese. L'itinerario prevede che i bambini partendo dalla scuola raggiungano l'edicola e la farmacia per poi portarsi in Comune, all'ufficio postale e allo spaccio Cas prima di fare rientro a scuola.

«Lungo questo percorso - fanno sapere dal Comune - avremo tutti modo di regalare loro e farci regalare da loro, sorrisi, piccoli gesti e parole semplici, ma importanti per contribuire tutti insieme alla costruzione di un futuro migliore».

