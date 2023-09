Un saluto caloroso con anche l’accompagnamento verso il nuovo percorso spirituale. Con una toccante cerimonia le comunità di Baratili San Pietro e Zeddiani hanno salutato don Stefano Demontis, parroco nei due Comuni per 15 anni. A breve il sacerdote prenderà possesso delle parrocchie a cui è stato destinato: Sorgono e ad Atzara.

«Arrivato giovanissimo a guidare le parrocchia - commenta il vice sindaco di Baratili Giannantonio Madau - Don Stefano è rimasto tra noi un lungo periodo nel quale, anche al di là degli aspetti strettamente religiosi e spirituali, è cresciuto con noi e tra noi, guadagnando e regalando stima e amicizia. Resteranno nel cuore e nei ricordi di ognuno i suoi sorrisi e le sue battute, il suo essere prete tra la gente, ma anche e soprattutto la sua capacità di spendersi per i bisognosi, spesso in solitudine e lontano dai riflettori. A don Stefano un grazie corale a nome di tutti i baratilesi e l'augurio di continuare con letizia il suo cammino sacerdotale, ma anche, per usare le sue parole nel suo discorso, un arrivederci. Perché dovunque andrà Baratili sarà sempre la sua casa».

Saluta il sacerdote anche il primo cittadino di Zeddiani Claudio Pinna: «Don Stefano ha rivolto alla nostra comunità i suoi saluti e i suoi ringraziamenti che noi, con affetto ed emozione, abbiamo avuto modo di ricambiare. Il suo trasferimento è arrivato dopo 15 lunghi e intensi anni di servizio e collaborazione nelle due parrocchie. Ora le strade si dividono, Don Stefano proseguirà col suo impegno pastorale nelle parrocchie di Sorgono e Atzara, e noi ci prepariamo ad accogliere il suo successore».

Sabato 23 settembre, alle 18, farà il suo ingresso a Baratili e Zeddiani il nuovo parroco don Valerio Casula. Sabato 30 settembre invece le comunità accompagneranno don Stefano Demontis sino a Sorgono per il suo ingresso nella nuova parrocchia.

