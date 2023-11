Un contributo rivolto alla promozione dell’attività sportiva nei giovani che risiedono a Baradili. È questa l'ultima iniziativa messa in campo dal Comune che, attraverso un avviso pubblico, vuole concedere un sussidio per le spese sostenute dalle famiglie che hanno minori dai 3 ai 17 anni che praticano qualsiasi disciplina sportiva.

Un intervento che mira a promuovere lo sviluppo delle attività motorie nei giovani, che fa riferimento alla stagione 2022/2023 e in particolare al periodo che va da settembre 2022 a giugno 2023. Nello specifico, il Comune rimborserà alle famiglie il 50% della spesa totale sostenuta e fino a un importo complessivo da concedere di 100 euro. La somma verrà erogata dopo la presentazione di regolari pezze giustificative, mentre la liquidazione del contributo sarà disposta in favore delle famiglie in un’unica soluzione.

Gli interessati dovranno presentare la richiesta agli uffici comunali entro mercoledì prossimo.

