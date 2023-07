Il prossimo weekend, da venerdì a domenica, a Baradili, tre intense giornate dedicate al benessere. Nel paese più piccolo della Sardegna, infatti, verrà proposta la rassegna “Le dimensioni del Benessere”.

“Il tema del benessere – commenta la sindaca Maria Anna Camedda - da diverso tempo per Baradili è un pallino fisso. Un obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale attuale, ma anche da quella precedente. Individuare il nostro paese come una meta del benessere”.

Il benessere declinato nelle sue tre componenti principali: del corpo, della mente e dell’anima. “Abbiamo pensato – prosegue la sindaca - a un intero fine settimana per poter dare la possibilità anche a chi si sposta di soggiornare a Baradili o nei comuni vicini di partecipare alle diverse attività in programma”.

Tra le attività in programma passeggiate notturne, yoga, sport e nutrizione, ma anche massaggi sonori, cicloturismo e conferenze. Senza tralasciare il buon cibo e il gusto. “Da noi non possiamo ipotizzare flussi turistici con i grandi numeri delle zone costiere - ha sottolineato la sindaca Camedda - per questo abbiamo preferito concentrarci su attività, che potessero coinvolgere persone, che hanno voglia di riscoprire territori, tradizioni, ma anche una dimensione diversa del vivere le località”.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda. "Una manifestazione - afferma Zedda - assolutamente coerente con la mission del nostro Consorzio. Ovvero promuovere il territorio e creare attenzione turistica valorizzando le sue specificità. E una delle grandi potenzialità del nostro territorio è proprio godere di un contesto ambientale, naturalistico ed enogastronomico, che aiuta a raggiungere una qualità della vita e di benessere, tramutabile in elemento di richiamo turistico”. Per tutte le attività previste nei tre giorni ci si dovrà prenotare.

Tutti le informazioni sono disponibili sul sito internet www.benesserebaradili.it, nella pagina Facebook Baradili – Meta del Benessere e nella pagina Instagram@Benessere.Baradili.

© Riproduzione riservata