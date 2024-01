Nuova veste grafica per il sito web istituzionale del Comune di Baradili. In questo modo l’amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini nuovi servizi in forma completamente digitale, attivabili in autonomia dal cittadino senza recarsi presso gli uffici comunali. Nella realizzazione sono state adottate le metodologie ed i modelli predisposti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

In questo modo, il Comune applica quanto previsto da Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede il diritto di qualsiasi cittadino di fruire dei servizi erogati dagli Enti Pubblici in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e, tramite SPID o CIE, anche attraverso dispositivi mobili.

Un rapporto più diretto con il cittadino che avrà a disposizione, tra le varie opzioni, la possibilità di prenotare un appuntamento con un ufficio, di autenticarsi attraverso SPID o CIE per poter inviare una pratica, di rimanere aggiornato attraverso la APP IO e l'e-mail sullo stato di avanzamento della sua domanda, fino ad ottenere la risposta finale. Quello del sito è un progetto finanziato dall’Unione Europea, attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

