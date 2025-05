A Baradili tra domani e venerdì saranno dedicati alla devozione. Nel più piccolo paese della Sardegna due giornate in onore di Santa Margherita, chiamata dagli abitanti “Sa Festa Manna” e patrona del paese (il giorno della ricorrenza è però il 20 luglio), e Santa Rita.

Si parte domani, alle 10.30 con la processione e la messa solenne in onore di Santa Margherita; alle 12.30, invece, l’aperitivo di comunità. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18, nel cortile dell’ex Montegranatico, Gigi Tatti presenta “Con..tatti comici. Spassiu e cultura”, mentre alle 19.30 si chiude con un altro aperitivo di comunità.

Venerdì 23 maggio, alle 10, il programma prevede la Santa messa in onore di Santa Rita. Chiusura alle 20.30, con la fiaccolata per le vie del paese in onore di Santa Rita.

