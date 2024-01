Bambini e ragazzi che frequentano le scuole a Busachi sono stati protagonisti del progetto “Edustradando 2.0” promosso dall’Associazione Sarda Polizia locale e diretto a sensibilizzare i giovanissimi al rispetto delle regole di educazione stradale. Il progetto si è articolato in due diversi momenti formativi con simulatori di bici e moto, utili a sperimentare in modo interattivo la segnaletica e le situazioni stradali più pericolose. Per gli alunni della Scuola Media si è svolto in orario curricolare presso i locali scolastici, mentre per gli alunni della Scuola Primaria nella sede del centro servizi.

Le attività sono state realizzate a cura dell'agente di Polizia locale del Comune di Busachi, Patrizia Mura, che ha spiegato le regole basilari del codice della strada, ha consentito ai bambini di sperimentare i simulatori su diverse tipologie di percorso. Al termine degli incontri è stato rilasciato ai bambini della primaria il patentino di Buon cittadino e ai ragazzi della Secondaria un attestato di partecipazione.

«Le attività sono state di alto gradimento da parte dei partecipanti e hanno suscitato notevole interesse, entusiasmo e curiosità. Con queste iniziative intendiamo rafforzare sempre di più la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e la Scuola, protagonisti in sinergia, per la promozione di diverse azioni formative riguardanti l'Educazione Civica, tra le quali alcune, da realizzare nei prossimi mesi in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale di Busachi, rivolte al rispetto dell’ambiente», spiega l’assessora ai Servizi Sociali Angela Sabrina Saba. L’iniziativa rientra inoltre nelle azioni previste per i Comuni che, come Busachi, hanno ottenuto il riconoscimento della certificazione di “Comune amico della famiglia”, da parte della Provincia Autonoma di Trento, promotrice dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata