Bagno di folla sabato ad Ula Tirso per la quattordicesima edizione della Rassegna delle maschere tradizionali “Carrasegare ulesu”.

Diverse migliaia di persone hanno raggiunto il piccolo centro del Barigadu per l’evento capace di richiamare ogni volta un pubblico numerosissimo.

A sfilare per le vie del centro storico sono stati Su Bundhu di Orani, Urthos e Buttudos di Fonni, Mamutzones Antigos di Samugheo, Sos Tamburinos di Gavoi, Sas Mascheras e Cuaddu di Neoneli, Mamuthones e Isohadores di Mamoiada, Sos Tintinnatos di Siniscola, Su Maimoni e is ingestusu di Tertenia, S’Urtu e Sos Bardianos di Ula Tirso, S’Urtzigheddu di Ula Tirso e, in arrivo dalla Liguria, Belli e Brutti Suvero. Conclusione in una gremita piazza IV Novembre. Ad alietare la serata anche balli in piazza con i Dilliriana.

Nel corso della mattina è stato proposto anche un convegno dedicato alla maschera tradizionale e per l'intera giornata è stato possibile visitare il paese, le sue chiese e il museo dell'elettricità.

© Riproduzione riservata