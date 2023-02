Ha avuto inizio il cartellone di “Masullas in maschera”, tutti gli eventi dedicati al carnevale racchiusi in un unico programma e che si svolgeranno nella comunità di Masullas. Una serie di attività organizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la locale Biblioteca e le associazioni locali.

Il via ufficiale con i primi due appuntamenti della serie “Carnevale in Biblioteca”, attività a tema dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni che si potranno svolgere previa prenotazione: via telefono al 3891777100 o via mail a bibliomasullas@tiscali.it.

In calendario, ieri, la “Festa in Maschera” del giovedì grasso, dalle 16.30, negli spazi della Biblioteca e del Centro Culturale “Predi Antiogu”. Sabato, sempre dalle 16.30, ci si sposterà nella palestra comunale per la Festa in maschera aperta a tutti. Il Comune, infatti, invita la popolazione a “Fantasie Magiche”: bambini e adulti tutti mascherati per passare un pomeriggio diverso, ricco di spettacoli di magia, giochi di prestigio ed illusionismo, palloncini modellabili, pioggia di coriandoli, zucchero filato, la pentolaccia e gli immancabili fatti fritti. Il tutto prevede ingresso libero.

Lunedì terzo appuntamento con “Carnevale in Biblioteca”, con il primo turno dalle 16 alle 17 e il secondo dalle 17.10 alle 18.10. Chiusura di tutte le manifestazioni sabato 25 febbraio, dalle 15, per la tradizionale sfilata in maschera per le vie di Masullas, con partenza da piazza San Leonardo.

