Doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco di Oristano.

Alle 23.30 circa una richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa per l’incendio di un’auto a Ghilarza, lungo la strada che collega con Domusnovas Canales (località Scala Perdosa).

I vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Nessun ferito, ma l’auto è andata purtroppo totalmente distrutta. Sul posto anche i carabinieri di Ghilarza e la Compagnia Barracellare di Norbello, che ha richiesto l’intervento.

Alle 4.30 nuovo intervento per l’incendio di un’auto questa volta in via dei Diritti dell’Uomo ad Abbasanta. Anche in questo caso le fiamme sono state rapidamente estinte ed è stata messa in sicurezza la zona interessata.

I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di bonifica intorno alle 5.30. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Sul posto anche i carabinieri di Ghilarza per quanto di loro competenza.

