Incidente sulla Provinciale 23, in direzione di Busachi, dove – per circostanze in fase di accertamento – un’auto è finita fuori strada.

A bordo tre persone, una delle quali è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto, dopo l’allarme alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Oristano è stata inviata una squadra di pronto intervento del distaccamento del 115 di Abbasanta.

I pompieri hanno estratto dalla vettura il ferito e lo hanno affidato al personale del 118 per il trasporto in ospedale.

Poi sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza dell’auto e della carreggiata.

In azione anche i carabinieri per i rilievi utili ad accertare le cause dell’accaduto.

