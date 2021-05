Un incendio probabilmente doloso ha distrutto la notte scorsa una Mercedes classe A parcheggiata in via Antonio Gramsci, nel centro di Palmas Arborea.

L'allarme è scattato verso le 4 quando alcuni residenti si sono accorti delle prime fiamme che fuoriuscivano dal vano motore della berlina.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano sono arrivati velocemente a Palmas Arborea, ma la Mercedes era oramai distrutta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oristano per gli accertamenti di legge.

Si ipotizza un atto doloso. Lo scorso mese di febbraio sempre in via Gramsci era stata incendiata un'Audi A3.

