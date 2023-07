L’obiettivo è quello di tenere informati i cittadini sui servizi sanitari.

È attivo il canale Telegram “Asl Oristano”, uno strumento di comunicazione diretto, gratuito e immediato per ricevere sul proprio smartphone, tablet o pc gli aggiornamenti sanitari in tempo reale dell’azienda sanitaria oristanese.

Per il cittadino si tratta di un’informazione puntuale e in tempo reale sui progetti e le iniziative messi in campo dalla Asl cinque di Oristano. Nel canale vengono pubblicate le informazioni relative a prestazioni sanitarie, eventi e iniziative realizzate dall’Azienda, ma anche comunicazioni di servizio come ad esempio i turni delle farmacie o le tappe della raccolta del sangue nei fine settimana e servizi sanitari on line.

«Il nostro obiettivo – spiega il direttore generale della Asl 5 Angelo Serusi – è quello di creare un filo diretto con i nostri utenti per informarli in maniera diretta, chiara e trasparente sui servizi sanitari presenti nelle strutture ospedaliere e territoriali e di aiutarli a fruirne al meglio. Stiamo vivendo un momento di radicale trasformazione e riorganizzazione dell’offerta sanitaria, che è utile accompagnare e supportare attraverso un’adeguata copertura informativa».

