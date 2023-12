A Sorradile si entra nel pieno del clima natalizio. Per il prossimo fine settimana scende in campo la Pro loco e propone due eventi da sempre molto attesi dalla comunità sorradilese e dai visitatori che raggiungono il borgo che si affaccia sull’Omodeo.

Oltre ai classici mercatini di Natale che in questi giorni stanno spopolando tra Guilcier e Barigadu, domenica 17 a Sorradile si terrà la manifestazione “Su protzetu de Santa Lughia”. Alle 11 apriranno gli stand espositivi e i punti ristoro. Alle 15 si entra nel vivo dell’evento dedicato a su gattò e alle altre prelibatezze preparate dalle donne sorradilesi. In programma come da tradizione l’asta solidale.

La serata sarà allietata dalla musica di Matteo Scano. Gli espositori che intendono partecipare gratuitamente alla manifestazione possono inviare entro il 13 un messaggio whatsapp ai numeri 347/1218243, 351/8547064.

© Riproduzione riservata