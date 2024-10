Tutto pronto ad Asuni per i festeggiamenti dedicati a Santa Vitalia. Il Comitato di Santa Vitalia 2024, con il patrocinio del Comune, infatti, organizza tre giorni di celebrazioni e spettacoli, da oggi fino a domenica. Oggi, alle 10.30, la processione e messa in onore di San Daniele, nella Chiesa dedicata al Santo. A seguire balli in piazza con il fisarmonicista Ignazio Mura. Alle 16, per la parte civile, appuntamento con i grandi giochi in legno per adulti e bambini nello spazio dei giardini pubblici, tra le note del sassofonista Gianpiero Ena. A seguire balli e musica in piazza. Alle 22 lo spettacolo di Alessandro Pili in “Bar Scraffingiu”, in piazza Dante. Sabato, alle 10.30, processione in onore di Santa Vitalia, accompagnata da Michele Deiana alle launeddas e dai fisarmonicisti Ignazio Mura e Samuele, il gruppo folk “Arrastus di Mogoro, la confraternita di Asuni e i cavalieri. A seguire Santa Messa e, al termine, un momento conviviale in piazza per tutti i partecipanti. Alle 17 la commedia sarda con la compagnia teatrale “Ammentos e Bios” di Ardauli nell’anfiteatro di via Vittorio Emanuele. Nelle ex scuole, invece, attività per bambini. Alle 22, in piazza Dante, concerto del gruppo “On the Road Band” e a seguire Dj Set. Domenica, alle 10.30, processione in onore di San Francesco, accompagnata dalla banda musica Santa Cecilia di Oristano. Alle 17 lo spettacolo itinerante “Circo a 3 Ruote”, alle 18 la presentazione del libro “Si Sardi chi può” di Nicola Cancedda e, alle 22, chiusura con lo spettacolo in piazza del gruppo etnico “A Ballare”.

