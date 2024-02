Il Comune di Asuni ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività sportive, riconosciute dal Coni, presso centri o associazioni sportive dotate di tecnici qualificati.

L’iniziativa è rivolta ai residenti ed è riferita all’anno 2024. La finalità è incentivare i cittadini a praticare l’attività sportiva in maniera continuativa e corretta, in modo da fruire dei benefici che lo sport è in grado di produrre, sia in termini salutistici che sociali. Verrà concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’iscrizione e la frequenza alla disciplina scelta, fino ad un massimo di 10 mensilità annue.

L’importo massimo concedibile non potrà comunque essere superiore ai 30 euro. Le richieste di contributo, compilate attraverso il modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, andranno consegnate presso l’Ufficio Protocollo in Municipio.

© Riproduzione riservata