Il Comune di Asuni ha pubblicato un bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa e fino ad un massimo di 15mila euro a beneficiario, che potrà essere utilizzata per l’acquisto o ristrutturazione di prime case in favore di coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza ad Asuni.

L’intervento è inserito all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento, che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei piccoli comuni della Sardegna con una popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Per l’anno 2025, a disposizione del Comune di Asuni ci saranno oltre 73.650 euro.

Per informazioni si può consultare il sito istituzionale dell’ente o contattare gli uffici comunali. La richiesta, invece, potrà essere presentata via PEC (indirizzo protocollo@pec.comuneasuni.it) entro il prossimo 30 dicembre. Le richieste pervenute presso gli uffici comunali saranno valutate per la prima istruttoria a partire dal 30 aprile e ogni 30 del mese per le successive.

