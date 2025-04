Il Comune di Asuni ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività sportive, riconosciute dal Coni, in favore dei cittadini residenti, per l’anno 2025. L’iniziativa è finalizzata a incentivare le persone a praticare attività sportive in maniera continuativa e corretta, in modo da fruire di tutti i benefici che lo sport è in grado di produrre, sia in termini salutistici che sociali. Il contributo sarà pari al 50% della spesa sostenuta per l’iscrizione e la frequenza al corso scelto, fino a un tetto massimo rimborsabile di 10 mensilità annue.

L’importo massimo per l’iscrizione e il contributo mensile per la frequenza al corso non potrà superare il tetto massimo di 30 euro. La contribuzione verrà liquidata bimestralmente, dopo la presentazione della ricevuta rilasciata dal gestore dell’attività scelta.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, entro 10 giorni dal termine del bimestre considerato, sul modulo redatto dagli uffici comunali e presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

