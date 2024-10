Il Comune di Asuni ha pubblicato un bando pubblico per la formazione di una graduatoria valida per l’assegnazione in vendita con riserva della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli alloggi sono delle costruzioni a schiera all’interno del centro abitato, con il lotto che parte da via Vittorio Emanuele e arriva sino alla strada di circonvallazione. I fabbricati sono quattro.

«Un progetto», commenta il sindaco Gionata Petza, «che stiamo quasi andando a chiudere. L’obiettivo è il ripopolamento del paese, cercando di attrarre le giovani coppie».

Le domande per la partecipazione al bando potranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, tramite raccomandata all’indirizzo del Comune di Asuni (via Cagliari 1) o via Pec (protocollo@pec.comuneasuni.it). I moduli, invece, sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente. La graduatoria delle istanze presentate verrà aggiornata periodicamente, fino al 30 giugno 2025.

