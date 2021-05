Nuovi disagi al centro vaccinazioni di Sa Rodia ad Oristano. Caos, lunghe file, traffico in tilt e pericolosi assembramenti hanno accompagnato gli utenti che erano stati convocati per le somministrazioni del vaccino.

Le operazioni sono iniziate in ritardo e all’esterno del palazzetto dello sport si sono create lunghe file, anche per il mancato rispetto da parte degli utenti degli orari previsti. Problemi anche nel drive in dove si sono formate lunghe file di veicoli a causa anche dei lavori in atto del cantiere per la realizzazione della circonvallazione.

Ieri in Comune hanno firmato l’ordinanza che autorizza i lavori, ma nel perimetro interessato non è stata esposta alcuna segnaletica. Le auto con gli anziani, che dovevano effettuare il richiamo del vaccino, sono rimasti in auto al sole per alcune ore. La presenza del cantiere, i cui lavori andavano posticipati secondo diversi pazienti, ha ulteriormente creato seri problemi a causa della carenza di parcheggi.

Questa la nota diffusa in merito all’accaduto dal Comitato per il diritto alla salute di Oristano.

“Grave rischio per la salute dei pazienti anziani e fragili di fronte all' hub del palazzetto.

In un momento in cui si cerca di abbassare la curva epidemia con restrizioni pesanti per tutti i cittadini, quello che si sta verificando di fronte all' hub è una vergogna che mette a rischio la salute di centinaia di persone. Ci chiediamo quale logica ci sia dietro la restrizione di spazi precedentemente utizzati da chi è in attesa della somministrazione del vaccino. I lavori per la circonvallazione non si potevano procrastinare?”.

