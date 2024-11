Applausi e anche emozioni. Il Distretto rurale del Giudicato di Arborea ha premiato con i Rural Awards 2024 le aziende che quest’anno si sono distinte nella valorizzazione della ruralità in diversi contesti lavorativi, selezionate da una commissione composta di esperti. Il primo premio è andato alla società agricola Fratelli Cuscusa di Gonnostramatza, che si è distinta nel difendere le tradizioni antiche agropastorali e identitarie. Alla Guest Room Is Scabas di Solarussa è andato il secondo premio, per aver valorizzato le produzioni locali e rivitalizzato il territorio attraverso un’ospitalità rurale autentica.

Alla Vini Ariu – Il filare di Mogoro è andato il terzo premio, per lo spirito di innovazione e valorizzazione del vitigno locale Semidano. Il premio per la sostenibilità e responsabilità sociale è andato alla Pro loco di Ollastra, per il contributo alla crescita culturale e all’aggregazione della comunità. Il riconoscimento per aver “contribuito alla conservazione dell’ecosistema della biodiversità offrendo un servizio ecologico alla società”, è andato alla Bisu Apicoltura, di Gloria Lilliu di Mogoro. Per aver contribuito al rilancio in chiave moderna di un marchio storico del territorio con particolare attenzione alla qualità delle materie prime locali” è la Birra Puddu di Santa Giusta. Menzione speciale del presidente Pier Paolo Erbì per l’associazione sportiva Monte Arci Horse Club di Palmas Arborea per il suo operare costantemente e con determinazione per diffondere i principi fondamentali dello sport, dell’inclusione sociale e del coinvolgimento in particolare dei giovani.

© Riproduzione riservata