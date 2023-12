Eventi di ogni tipo per accogliere il Natale. Anche quest’anno Solarussa si prepara a festeggiare in comunità. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Tendas, insieme alla Pro Loco, alla parrocchia e ai comitati del paese, ripropone la rassegna dal titolo “Aspettando il Natale 2023”, un cartellone ricco di iniziative.

Il 16 dicembre, e non più l’8 come annunciato inizialmente, in Pratza de is ballus ci sarà l’apertura del mercato natalizio e la castagnata. Venerdì 22 dicembre invece appuntamento con la rappresentazione teatrale dal titolo “Ginette et son monde”, a cura della compagnia “Theatre en vol”. L’appuntamento è negli ex locali Naitana. Il giorno dopo tutti nell’ex Casa Sanna per la festa natalizia dedicata invece ai più piccoli. Poi una pausa per il Santo Natale.

Si continuerà il 27 dicembre e sarà protagonista la musica. Sempre nei locali dell’ex casa Sanna è in programma il concerto del soprano Maria Grazia Arca e del pianista e docente di musica Lorenzo Erdas. Sarà la volta della rassegna di cortometraggi “Visioni Sarde” il 29 dicembre. Saranno coinvolti registi e artisti.

Venerdì 5 gennaio invece, nella chiesa parrocchiale di Solarussa, è prevista una rassegna di cori polifonici parrocchiali. Gli eventi si concluderanno il giorno dell’Epifania, quindi sabato 6 gennaio, con il tradizionale appuntamento promosso dall’associazione motociclistica Bad Biders che ripropone anche quest’anno la Motobefana.

Il Comune di Solarussa fa sapere che tutti gli eventi sono gratuiti e che ulteriori dettagli verranno divulgati tramite i canali social.

© Riproduzione riservata