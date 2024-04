Fine settimana intenso nella cittadina del Guilcier. Due le proposte messe in campo: si inizia questo pomeriggio nel novenario campestre di San Michele. A partire dalle 17 ospiterà l’Avanguardia, evento dell’Associazione culturale “Tra parole e musica” e anteprima del festival fantamusicale UCRONIE 2024.

«Il fine della manifestazione è quello di radunare gli artisti sardi e dialogare insieme sul Futuro dell’Arte Performativa in Sardegna, soprattutto per ciò che riguarda l’evoluzione dei linguaggi artistici e la loro commistione – spiegano gli organizzatori -. Durante la serata verranno portati alla luce e fatti emergere i grandi interrogativi rispetto alle aspettative e ai desideri, le volontà progettuali e i doveri di coloro che, a vario titolo, operano in ambito culturale e artistico».

Il giorno dopo, domenica 7 aprile, andrà invece in scena la seconda edizione di “Ghilarza corre”, evento organizzato dalla Leva del 1983 di concerto alle Leva del 1984. Una manifestazione nata lo scorso anno tra le iniziative dirette a raccogliere fondi per la festa di San Palmerio. E ora dopo il successo della prima edizione si punta al bis nel percorso non competitivo che ne prevede la copertura o in bici, o di corsa o con una camminata immersi nel paesaggio del Guilcier e della Vallata di Chenale in particolare. Si partirà da piazza San Palmerio alle 9,30.

