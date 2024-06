A poco meno di un mese dall’edizione 2024 dell’Ardia di Sedilo, il Prefetto Salvatore Angieri ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la pianificazione dei dispositivi di sicurezza in occasione della manifestazione che si svolgerà il 6 e 7 luglio prossimi presso il Santuario di San Costantino e per la quale sono attesi oltre ventimila spettatori.

«La complessità della manifestazione richiede la massima attenzione da parte di tutte le componenti coinvolte - ha detto il Prefetto - partendo per tempo al fine di garantire che la festa si svolga in sicurezza e nel rispetto della tradizione».

Erano presenti il sindaco di Sedilo Salvatore Pes, l’ amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Corpo Forestale, Asl di Oristano e dell’Azienda Emergenza 118.

È stato illustrato il programma della manifestazione e delineata la cornice di safety e di security, confermando in linea di massima il dispositivo adottato nelle passate edizioni.

Particolare attenzione è stata riposta alla gestione dell’afflusso e deflusso del pubblico, al piano sanitario, alla sanità animale nonché alle prescrizioni antincendio.

I dettagli tecnici saranno ora approfonditi dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo, di prossima convocazione.

