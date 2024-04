Nessuna sorpresa e tutto come previsto nel giorno di Pasqua, con la designazione delle prime bandiere dell’Ardia 2024 da parte del parroco don Maurizio Demartis dopo la processione di "S’Incontru", durante la messa solenne celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista.

Come vuole la consuetudine, ha annunciato i condottieri della processione in onore di Santu Antinu. Nomi prescelti dal registro parrocchiale dove si iscrivono quanti intendono partecipare al sentitissimo appuntamento di fede, a cui pochi sedilesi sanno rinunciare. Presenti alla celebrazione, saranno dunque Mario Meloni a guidare l' Ardia a cavallo del 6 - 7 luglio, mentre a Salvatore Matta spetterà il compito di comandare quella a piedi nel giorno dell'ottava, il 14 luglio.

Meloni, 50 anni, allevatore, sposato e padre di due figli, vanta una grande esperienza nelle posizioni di testa della corsa visto che già in due passate edizioni ( 2015 e 2016) aveva affiancato come seconda bandiera rispettivamente i capicorsa Costantino Atzas e Michele Carboni. Sa pandela matzore ha deciso di farsi accompagnare allora proprio dalla seconda Costantino Atzas e dalla terza Michele Carboni, confermando un rapporto personale consolidato e l' affiatamento a cavallo, che potrà tornare utile nei momenti più delicati della corsa.

Per l’ Ardia a piedi, Tore Matta, commerciante di 43 anni, verrà affiancato dalla seconda bandiera Davide Scarpa e dalla terza Giuseppe Spiga. Ed in attesa delle prove ufficiali che si terranno come sempre il 29 giugno, la prima uscita pubblica delle tre bandiere sarà, come vuole la tradizione in occasione della festa di Sant’Isidoro il 15 maggio.

© Riproduzione riservata