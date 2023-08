Nel piccolo paesino del Barigadu, a ridosso di Ferragosto, ritorna l’appuntamento con “Palcoscenico di Sardegna”, la rassegna organizzata dalla Compagnia teatrale Ammentos e bisos con il patrocinio di Comune, Regione e Unione dei Comuni del Barigadu.

Ad Ardauli tre giornate di festa per la ventisettesima edizione. Il 12 agosto in scena la compagnia teatrale Teatro Tragodia con “Le corna sono come i tacchi…slanciano” di Virginia Garau e Daniela Melis. Il 13 in scena Teatro Ittiri in "Sa Duchessa”, scritta e diretta da Maria Franca Pisanu. Entrambi gli spettacoli saranno proposti alle 21.30.

Immancabile il 14 agosto l’appuntamento con la cena di Ferragosto con vitella arrosto al Belvedere e balli in piazza con la fisarmonica di Matteo Scano e la voce di Francesco Fais. A seguire DJ set con Daniel Cossu. Palcoscenico di Sardegna sarà proposto nel piazzale del bel vedere.

