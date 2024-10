Ad Ardauli l’esecutivo guidato dalla sindaca Tina Fadda ha riconosciuto in questi giorni una colonia felina in stato di libertà che si è formata nel territorio comunale in località “Locura”. È composta da 25 gatti. Il responsabile della colonia dovrà aver cura degli animali e della pulizia e igiene dei luoghi di ricovero e nutrizione. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune e all’Asl ogni variazione della composizione.

«Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, previe indagini svolte dalla polizia giudiziaria, si riserva la facoltà di procedere a querela di parte nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal codice penale», si precisa nella delibera di Giunta.

© Riproduzione riservata