Ad Ardauli l’esecutivo guidato dalla sindaca Tina Fadda ha dato indirizzi agli uffici per la concessione dei contributi alle associazioni del paese.

Dovranno essere regolarmente iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Ardauli. Tre le linee di intervento che l’Amministrazione comunale finanzierà.

Per manifestazioni di carattere religioso e feste patronali che tutelino le tradizioni identitarie locali l’importo stanziato dal Comune ammonta a 9 mila euro, mille euro la cifra programmata per le manifestazioni sportive, 12 mila invece per le manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e di promozione delle tradizioni popolari.

La Giunta ha stabilito anche i criteri per l’assegnazione dei contributi: si terrà conto del numero di anni di attività dell’associazione, degli eventi proposti, della collaborazione attiva con il Comune e altre associazioni.

«I contributi saranno liquidati in rapporto alle spese sostenute dalle associazioni per lo svolgimento dell’attività ordinaria nell’annualità 2025, in base a documentate pezze giustificative, fermo restando che l’ammontare del contributo concedibile non potrà superare l’80% del totale delle spese ritenute ammissibili», precisano dalla Giunta.

