Troppe strade pericolose. Così Arborea si mobilita domenica 19 marzo, per dire basta ai continui incidenti che si ripetono periodicamente per le strade del territorio, un esteso reticolato di 125 chilometri di strade lineari che si intersecano a raso con strade provinciali.

Ancora da stabilire il punto di ritrovo della manifestazione: potrebbe essere l’incrocio tra la strada 8 e le provinciali 69 e 50, per il quale la Provincia aveva programmato un finanziamento nel 2020, con lo scopo di realizzare una rotatoria sostitutiva. Rotatoria di cui il progetto non è mai andato in porto.

«Chiediamo alla Regione e al Ministero un supporto economico per la sistemazione straordinaria delle strade – afferma la sindaca di Arborea, Manuela Pintus –. Alla Provincia chiediamo invece una risposta alle nostre segnalazioni sulle condizioni delle strade, come la segnaletica orizzontale e gli incroci a raso, poi vogliamo sapere a che punto siamo con la rotatoria della strada 8 e delle provinciali 69 e 50».

Non sono bastate le numerose lettere inviate alle istituzioni da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni: «Abbiamo mandato diverse comunicazioni, anche relazioni sulla situazione delle strade. Abbiamo chiesto finanziamenti straordinari», fa sapere la sindaca. «Siamo intervenuti con i pochi fondi che avevamo a disposizione, considerando che siamo tra quei comuni che alimentano un fondo che viene ripartito tra altri comuni che ci sottrae Imu. Dal 2013 a oggi ci ha sottratto più di 4 milioni e 700 mila euro», specifica infine Pintus.

