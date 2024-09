L'emergenza sanitaria chiama. Dopo diversi no da parte della Regione e della Asl, Mimmo Licandro potrà finalmente essere a disposizione dei cittadini rimasti senza medico, nell'ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Arborea.

È il primo medico in pensione in Sardegna che aderisce a un progetto aziendale di assistenza primaria dotato di ricettario, grazie alle nuova legge regionale numero 12 dello scorso 20 agosto, che consente anche ai medici in quiescenza di utilizzare il ricettario rosso per la prescrizione ai pazienti di visite specialistiche, esami diagnostici e farmaci sino al prossimo 31 dicembre.

Licandro, che più volte nei mesi scorsi aveva annunciato la sua disponibilità, domani mattina sarà impegnato nell'Ascot di Arborea, in via Romagna, dalle 8 alle 13. «La direzione generale e tutto il suo staff lo ringrazia per la disponibilità»,ha affermato il direttore generale della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi. «Lo stesso dottor Licandro, dopo alcuni anni di inattività in seguito alla pensione, ritorna a operare in un territorio dove ha operato per decenni e che conosce molto bene. Nelle prossime settimane altri medici in quiescenza inizieranno a lavorare nei nostri ambulatori straordinari di comunità territoriale».

La direzione socio-sanitaria e l'ufficio per l'Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano invitano tutti i medici in pensione interessati ad aderire al progetto Ascot, presentando fin da subito la propria candidatura al protocollo della Asl.

