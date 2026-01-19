I consiglieri di minoranza, Luca Montis, Giovanni Marras e Marco Pinna, saranno presenti, ma si prevede un'assemblea calda e animata. Per oggi, alle 19,45, in seduta ordinaria, la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, ha convocato il Consiglio comunale per l'approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, ma le polemiche non mancano.

"Come al solito, ci è stato negato ciò che chiediamo da 5 anni - accusa il consigliere di minoranza Luca Montisci, capogruppo - Abbiamo ricevuto tutta la documentazione, ma non in maniera integrale, bensì ridotta. Che sia chiaro, possono farlo. Ma purtroppo il materiale non ci consente di effettuare uno studio preciso, tanto meno di individuare dettagliatamente possibili falle. Come possiamo analizzare cifre e interventi programmati o voci dettagliate? Come possiamo intervenire a favore della popolazione? Questa modalità di agire non ci consente di svolgere bene il nostro lavoro”.

