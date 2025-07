Modifiche alla circolazione nel territorio di Arborea. Domani Abbanoa sarà al lavoro per la messa in sicurezza del serbatoio pensile che si trova tra la strada provinciale 49 e la 12 ovest e per il posizionamento di una piattaforma elevatrice. Ecco perché il Comune di Arborea con un'ordinanza specifica emanata oggi primo luglio vieta la circolazione stradale a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni a partire dalle 5:30 e fino alle 15 di domani nella via interessata dai lavori.

L’area interdetta sarà segnalata con tutta la cartellonistica prevista dal codice della strada, ma saranno presenti anche tutte le indicazioni dei percorsi alternativi. Sul posto, domani, per rendere la viabilità più scorrevole ed evitare ulteriori problemi agli automobilisti ci saranno anche due movieri. Nell'ordinanza si legge inoltre che, come disposto dal presidente della Regione Alessandra Todde due giorni fa, per gli operai è vietato lavorare in strada e sotto il sole dalle 12:30 alle 16.

