Prima sono state presentate, poi ritirate e poi presentate nuovamente. Sono le interrogazioni che sbarcheranno durante il prossimo Consiglio comunale di Arborea. All’ordine del giorno diversi punti. Tante le risposte da dare ai consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, firmatari nei mesi scorsi di diverse interrogazioni che inizialmente dovevano essere discusse durante l’assemblea del 13 settembre.

La minoranza aveva chiesto di posticipare il Consiglio alla settimana successiva a causa della loro assenza, ma la richiesta non era stata accettata. A quel punto la documentazione era stata ritirata. E poi pochi giorni dopo ripresentata.

Durante l'assemblea che verrà convocata i primi giorni di ottobre si parlerà della tassa sui rifiuti. L’opposizione aveva chiesto la riduzione per le famiglie con disabili o con persone che si trovano lontano dalla Sardegna per studio o lavoro e rimborsi in caso di mancato servizio di raccolta o chiusura dell'ecocentro.

La Giunta risponderà poi all’interrogazione in merito al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani a seguito del cambio della ditta appaltatrice. La minoranza chiede per quale motivo i cittadini di Arborea non ricevono più a domicilio i sacchetti per la raccolta differenziata. Verrà discussa anche l’interrogazione sul degrado urbano.

