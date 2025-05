Si occuperanno dello sfalcio dell'erba presente nelle banchine e nelle cunette. Ma anche della pulizia dei giardini e della verniciatura dei muri. Poi affiancamento il personale educativo per la realizzazione di attività ludiche, aggregative e di socializzazione a favore di minori, adolescenti e disabili, e nelle attività realizzate dalla biblioteca. Il Comune di Arborea consentirà ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di poter svolgere la loro attività, non retribuita, a favore della collettività. Il Comune di Arborea ha sottoscritto con il tribunale di Oristano, che in questo caso rappresenta il Ministero della Giustizia, e l'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) un accordo per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per coloro che devono scontare una pena. L'accordo sigillato durerà per tre anni. Il Comune potrà impiegare un massimo di tre lavoratori. Scontare la pena con lavori di pubblica utilità, in accordo con il Comune, è una misura alternativa alla detenzione che permette di svolgere attività di utilità sociale anziché andare in carcere. Come si legge nell'accordo, “durante lo svolgimento del lavoro, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati”.

