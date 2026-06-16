La sindaca di Arborea, Manuela Pintus, ha nominato la nuova Giunta comunale. Davide Rullo, nominato ancora una volta vicesindaco, è l'assessore ai Lavori Pubblici, all'Urbanistica, allo Statuto e ai Regolamenti, al Personale, all'Ambiente e alla Protezione civile.

Fabio Valdes, volto nuovo in Giunta, è il nuovo assessore allo Sport, all'Istruzione, alla Cultura e alle Politiche giovanili. Eugenia Puppin, anche lei nuova nell'esecutivo, è la nuova assessora al Decoro urbano e alle Politiche Sociali, mentre Giovanni Sardo, che ritorna in Giunta, è l'assessore all'Agricoltura, ai Gemellaggi e ai Rapporti con le associazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della cultura veneta.

La sindaca Manuela Pintus si occuperà anche di Programmazione, Bilancio e Turismo.

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