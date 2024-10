Per far conoscere le origini e la storia del territorio i piccoli studenti verranno presi per il palato. La polenta ad Arborea entra nelle scuole. Il piatto tipico e storico del paese, portato dai pionieri giunti da Rovigo bonificare la zona alla fine degli anni 20, servirà per spiegare ai giovani del futuro cosa importarono le famiglie nate dall'unione tra la gente del posto e i coloni. Mercoledì in piazza Maria Ausiliatrice, 400 studenti della scuola primaria e dell’infanzia del paese, ma anche alcune classi di Marrubiu, parteciperanno ai diversi laboratori promossi dalla Pro loco in collaborazione con il Comune e le aziende locali che metteranno a disposizione i loro prodotti.

L’obiettivo della manifestazione didattica è quello di avvicinare i più giovani alla gastronomia locale per far sì che la tradizione culinaria, un’identità vera e propria, continui nel tempo. La regia dell’evento è firmata dalla Pro loco guidata dal presidente Paolo Sanneris. Durante i vari laboratori i bambini capiranno inoltre che si tratta di un alimento povero ma sano. A spiegare tutto questo ci penserà però una nutrizionista. Ma naturalmente si mangerà. Per l’occasione i bambini assaggeranno la polenta abbinata a diversi formaggi e alla carne del territorio. A ognuno verrà consegnata una ciotola. E sarà una merenda speciale di metà mattina.

