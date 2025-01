Il mattatoio che si trova nella strada 20 Est, ad Arborea, a pochissima distanza del centro fieristico, presto avrà un nuovo proprietario. Almeno così spera l’amministrazione che pochi giorni fa ha pubblicato il bando per l’alienazione dell’enorme immobile. Una struttura di 14mila metri quadrati tra aree coperte e scoperte. Un investimento per chi acquista non da poco: si parte da una base d’asta di un milione e 452 mila euro. “Non è un bene a servizio della comunità - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Davide Rullo - ecco perchè abbiamo deciso di vendere la struttura”. Dal 2019 ha in concessione la struttura nata degli anni Novanta, la Cooperativa produttori. Per partecipare alla gara c’è tempo invece fino al 3 febbraio. Si aggiudicherà la struttura chi offrirà il prezzo più elevato, salvo il diritto di prelazione dell’attuale locatario. Se l’operazione andrà in porto nelle casse comunali entreranno importanti risorse. Su come verranno utilizzate però gli amministratori non si sbilanciano. “Procediamo per step - spiega l’assessore Rullo - Ora abbiamo pubblicato il bando e tra non molto scopriremo se effettivamente c’è l’interesse di acquisto da parte del privato. Solo dopo decideremo come investire la somma. Una cosa è certa però: parte del ricavato verrà utilizzato per la ristrutturazione di altri edifici di proprietà del Comune”.

